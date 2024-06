Spanje: netwerk ontmanteld dat zich toelegde op mensenhandel, drugs en valsmunterij (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft in samenwerking met Europol en de Franse Nationale Politie een criminele organisatie ontmanteld in Girona die zich bezighield met mensenhandel, drugshandel en valsmunterij. Het netwerk zou banden hebben met de Napolitaanse Camorra. In Girona en Barcelona zijn 22 mensen gearresteerd.

Mensensmokkel

Het onderzoek volgde op een eerdere operatie die leidde tot de ontmanteling van een criminele organisatie die zich toelegde op de smokkel van Syrische migranten. Uit het vervolgonderzoek kwam een ander crimineel netwerk in Girona in beeld dat samenwerkte met het ontmantelde netwerk en dat bestond uit Marokkaanse verdachten, die zich bezighielden met de illegale handel in Algerijnse en Marokkaanse migranten, drugshandel en valsemunterij.

Frankrijk

De organisatie werkte samen met andere mensensmokkelnetwerken in de landen van herkomst – Marokko en Algerije – waar nieuw aangekomen migranten per boot werden opgepikt naar de Spaanse kusten. Vanaf daar werden ze heimelijk ondergebracht in overvolle en onhygiënische flatappartementen in de provincie Girona. Daar bleven ze enige tijd totdat ze in voertuigen, waaronder shuttleauto’s met Franse kentekenplaten, werden overgeplaatst naar Frankrijk, voornamelijk naar de stad Perpignan.

Kwetsbaarheid

Het criminele netwerk maakte misbruik van de noodsituatie en kwetsbaarheid van de migranten en bracht hoge bedragen in rekening voor hun diensten. Zo moesten migranten 4.000 euro betalen om aan de kust te worden opgehaald, 1.000 euro om naar de veilige flats te worden gebracht, 250 euro per week om in die flats te verblijven en 500 euro meer voor heimelijke overplaatsing naar Frankrijk, of 1.500 euro als ze Italië wilden bereiken.

Drugshandel

Naast mensenhandel hield het netwerk zich ook bezig met drugshandel in voornamelijk cocaïne en cannabis, door middel van de verkoop en distributie aan derden in de provincie Girona en de smokkel ervan naar Frankrijk in voertuigen. Het netwerk zou ook vals geld hebben gebruikt, met name biljetten van 100 euro van hoogwaardige kwaliteit, die gelinkt worden aan de Napolitaanse maffia-organisatie Camorra.

Grote politie-actie

Het onderzoek resulteerde uiteindelijk in een grootschalige politieoperatie waarbij ruim 120 agenten betrokken waren. In Girona en Barcelona zijn 22 verdachten opgepakt: dertien in Figueras (Girona), vier in La Junquera (Girona) en vijf in Barcelona.

Drugs

Bij doorzoekingen in vijf woningen in Girona zijn 115.085 euro in contanten, 2.200 euro aan valse biljetten, 1.797 gram cocaïne, 553 gram hasj, 287 gram wiet, vuurwapens, versnijdings- en verpakkingsmateriaal en diverse documenten in beslag genomen.