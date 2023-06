Spanje: netwerk opgerold dat zich bezighield met rijbewijsfraude en drugshandel

Connect on Linked in

De Guardia Civil en Spaanse politie hebben in een gezamenlijke operatie 30 verdachten opgepakt die zouden behoren tot een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugshandel en het op frauduleuze wijze verkopen van rijbewijzen.

Famileclan

Bij de operatie werden 24 huiszoekingen uitgevoerd, waarvan vijf in Madrid en negentien in de stad Mairena del Alcor (Sevilla). In totaal werden 30 verdachten gearresteerd, waarvan zestien in Mairena del Alcor, dertien in Madrid en één in Basauri (Baskenland). De zestien verdachten uit Mairena del Alcor behoren tot dezelfde familieclan en hielden zich ook bezig met het runnen van wietplantages.

De operatie begon in november 2021, toen agenten konden verifiëren dat een groep mensen zich zou inzetten voor het op frauduleuze wijze verkrijgen van rijbewijzen door tests uit te voeren namens de Algemene Directie Verkeer, in plaats van een derde partij die tussen de 1.800 en 3.500 euro zou betalen.

Drugshandel

Voor het uitvoeren van deze theorie- en praktijkexamens zouden de fraudeurs vervalste identiteitsdocumenten hebben gebruikt of, in sommige gevallen, originelen van de cliënt. Volgens de opsporingsdiensten hadden verschillende verdachten ook banden met een netwerk dat zich toelegde op drugshandel. Eén zat in Madrid waar vooral examens werden afgelegd en ook in marihuana, heroïne en cocaïne werd gehandeld.

De tweede groep zat in de provincie Sevilla en hield zich vooral bezig met wiethandel. Deze tweede factie bemiddelde tegelijkertijd met de klanten van de organisatie die een rijbewijs wilden halen zonder examen af ​​te leggen en fungeerde als schakel tussen de leden van de organisatie en haar klanten.

Cash en wapens

Bij de invallen zijn in beslag genomen: 300 kilo wiet, 69 gram hasj, 54 gram heroïne, 33 gram cocaïne, 15.022 euro contant geld, vier wapens, mobiele telefoons, luxe horloges en sieraden, vervalste documenten en identiteitsbewijzen, en diverse documentatie met betrekking tot het verkrijgen van frauduleuze vergunningen. De rijbewijzen werden in opdracht verstrekt aan mensen zonder enige theoretische of praktische kennis.