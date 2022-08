Spanje: Oekraïnse groep verdacht van afpersen landgenoten

Connect on Linked in

De Nationale Politie in Spanje zegt leden van een Oekraïense criminele groep te hebben gearresteerd die voor de oorlog gevluchte landgenoten probeerde af te persen. Dat ging gepaard met zware intimidatie en geweld, aldus de politie. In Benidorm zijn drie vrouwen gekneveld, vastgebonden en mishandeld. Vier mannen zijn aangehouden.

Benidorm

De groep hield in Benidorm drie vrouwen gegijzeld. Ze boeiden hen met tiewraps en ducttape. Ze waren daarvoor met geweld hun woning binnengedrongen. Toen de mannen het huis aan het doorzoeken waren wist één van de vrouwen weg te komen en de straat op te vluchten. Daar sprong ze in een passerende auto. De overvallers namen daarop de benen.

Huis

Uit het onderzoek bleek dat één van de overvallers een bekende was van een van de slachtoffers. Hij wist dat de vrouw in Oekraïne een groot bedrag aan contanten had opgenomen met het doel daarmee in Spanje een huis te kopen. Uitgebreid onderzoek leidde tot identificatie van deze man in Spanje.

Het bleek verder, aldus de politie, dat hij de leider van een groep was die zich in Spanje bezighield met geweldsklussen zoals het stelen van drugs met ripdeals. Hij opereerde vanuit Marbella maar was ook vaak in Madrid, Málaga en Alicante. Er waren vijf doorzoekingen op adressen in Madrid en Malaga.

Drie verdachten zijn in Madrid gearresteerd en één in Malaga. Er zijn zijn onder meer nagemaakte alarmvuurwapens, bivakmutsen, boeien, munitie, zendapparatuur, ruim 20.000 euro contant geld, en diverse buitenlandse kentekenplaten in beslag genomen. Ook werd een gestolen auto aangetroffen.

De onderzoeksrechter heeft de vier in bewaring gesteld.