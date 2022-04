Spanje: topfiguur West-Afrikaanse cocaïneroute gearresteerd

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie zegt dat er afgelopen week in Ivoorkust in samenwerking met de autoriteiten van Ghana en Ivoorkust een topfiguur in de West-Afrikaanse cocaïnehandel is gearresteerd. Hij zou cocaïnetransporten hebben gecoördineerd die vanuit Zuid-Amerika via West-Afrika naar West-Europa gingen. In de operatie is bij twee inbeslagnames twee ton cocaïne gepakt, en zijn negen medeverdachten aangehouden.

50 tot 60 ton per jaar

De Spaanse Nationale politie schat dat er jaarlijks tussen de 50 en 60 ton cocaïne via de West-Afrikaanse route naar Europa wordt gebracht.

In de zaak die nu is afgerond heeft de Spaanse politie samen met die in Ivoorkust jarenlang onderzoek gedaan. De hoofdverdachte zou verantwoordelijk zijn geweest voor een groot aantal transporten, die zowel over zee als door de lucht gingen.

Schip in problemen

Het onderzoek begon nadat een schip in de problemen kwam op zo’n 300 zeemijl voor de Ghanese kust. Reddingsvaartuigen uit Ivoorkust schoten te hulp maar de bemanning weigerde aanvankelijk aan boord te gaan van het schip dat hen te hulp kwam, dat zorgde voor argwaan bij aanwezige politie. Toen ze later aan boord waren bleken twee Spanjaarden contact op te nemen met een Spaanse man in Ivoorkust woonde. Na onderzoek van de politie bleek die in contacten te hebben met iemand op de Spaanse ambassade in Abidjan. Deze personen zijn medeverdachten van de nu aangehouden hoofdverdachte. Sommige verdachten hebben de Spaanse en de Ivoriaanse nationaliteit. Over de nationaliteit van de hoofdverdachte is niets bekend gemaakt.

Prostituees

Een andere toevalligheid zorgde voor wending in het onderzoek. In Abidjan kwam de politie kwam op een gewelddadige ruzie in een hotel tussen een Colombiaanse burger man en prostituees die hij had ingehuurd. Eenmaal ter plaatse gingen troffen agenten 168 kilo cocaïne aan.

De hoofdverdachte werd door deze arrestatie gewaarschuwd en sloeg op de vlucht, samen met familieleden en medeverdachten, maar werd later toch aangehouden, net als een aantal andere verdachten.

1,8 ton

Na daaropvolgende huiszoekingen vonden de agenten meer dan 1,8 ton cocaïne. Dat werd gevonden op het hoofdkantoor van een Ivoriaans bedrijf in de havenstad San Pedro, vlakbij de grens met Liberia.

De hoofdverdachte heeft al een flink strafblad met feiten over handel in drugs, explosieven en wapens, en het vervalsen van identiteitsdocumenten.