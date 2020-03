Door corona stijgt de spanning in gevangenissen in buurlanden

Connect on Linked in

Ook in de gevangenissen in de buurlanden stijgt de spanning in de penitentiaire inrichtingen als gevolg van de angst voor het coronavirus en de maatregelen die zijn afgekondigd.

Net als in Nederland is bezoek in buitenlandse gevangenissen stilgelegd. In België zijn de inrichtingen meestal overbevolkt en nog niet gemoderniseerd. Daar het al weken onrustig. Ook in Luxemburg heerst grote onrust, onderstaand beeld is van afgelopen week:

In sommige gevangenissen in Duitsland zijn inmiddels mobiele telefoons toegestaan. Gedetineerden mogen in sommige inrichtingen alleen tussen 13.00 en 15.00 bellen op hun eigen cel, zo laten gedetineerden in Duitsland aan Crimesite weten. Daarbuiten is bellen niet toegestaan.

Het gebruik van eigen geld is in verband met besmettingsgevaar ook niet meer toegestaan in Duitse inrichtingen. Daardoor kunnen gedetineerden geen boodschappen doen of sigaretten kopen. Voldoende afstand houden tussen gedetineerden is soms niet mogelijk. Volgens een Nederlander die in Duitsland zit staan in de rij voor het eten soms honderd mensen bijeengepakt in een veel te kleine ruimte.

Gevangenen met straffen tot 31 juli komen in Duitsland vrij.

WOTS

De overdracht naar Nederland van Nederlandse gedetineerden die in buitenlandse gevangenissen vastzitten is door de corona-uitbraak voor onbepaalde tijd tot stilstand gekomen. Voor Nederlandse gedetineerden die hoopten door een WOTS- (of WETS-) verdrag hun buitenlandse gevangenisstraf in Nederland uit te kunnen zitten is de coronacrisis een streep door de rekening. Met de meeste landen is momenteel geen regulier vliegverkeer mogelijk.