Speciale eenheid Douane krijgt groter wapen (UPDATE)

Het team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane krijgt de beschikking over een semi-automatisch “lang” wapen. Het TBB is het aanhoudingsteam van de Douane dat in actie komt als er drugsvangsten in de havens zijn, of als er het vermoeden bestaat dat gewapende criminelen actief zijn op een locatie waar Douanepersoneel wordt ingezet.

24/7

Het team is 24/7 inzetbaar in de samenwerking met het HARC-team, met medewerkers van Douane, Zeehavenpolitie, Openbaar Ministerie en FIOD. Het TBB telt en weegt drugsvangsten, en neemt er monsters van. Vervolgens begeleiden ze de vernietiging van de drugs. Het TBB kan ook smokkelaars aanhouden.

Verhard

Volgens de Douane is ‘de grensoverschrijdende drugscriminaliteit verhard’. Het TBB krijgt daarom aanvullende trainingen.

Een voordeel van een groter vuurwapen is de toegenomen vuurkracht, zodat kogels alleen door zwaar kogelwerend materiaal kunnen worden gestuit. Bovendien kan nauwkeuriger worden geschoten.

MP5

Maar of de TBB’ers inderdaad een wapen met zwaardere munitie krijgen is onduidelijk. Met welk type semi-automatisch wapen ze worden uitgerust is niet bekend gemaakt.

De Koninklijke Marechaussee patrouilleert op Schiphol veel met de Heckler en Koch MP5. Ook arrestatieteams van de politie hebben de MP5 in gebruik. Machinepistool MP5 is relatief klein, en daarom effectief bij inzet in kleinere ruimtes. Van de MP5 zijn automatische en semi-automatische versies beschikbaar.

In een MP5 gaat dezelfde munitie als in een pistool, maar het magazijn is dubbel zo groot (30 kogels). Met een MP5 kan nauwkeuriger worden geschoten, maar het is wat betreft vuurkracht niet opgewassen tegen een aanvalsgeweer als een AK-47 of een AR-15.