Speedlab aangetroffen in Fries dorp, drie verdachten aangehouden (VIDEO)

Eén van de interventieteams van politie Noord-Nederland heeft vanmorgen in Minnertsga (Friesland) een speedlab ontmanteld. Drie personen van 41 t/m 71 jaar zijn aangehouden. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

Drie interventieteams

Sinds november zijn er in Noord-Nederland drie interventieteams actief om criminaliteit met grote maatschappelijke gevaren voor omstanders aan te pakken. Het team is op basis van informatie een onderzoek gestart, dat vrijdagochtend resulteerde in een inval in een pand aan de Lange Dyk in Minnertsga.

In werking

In het drugslab werd amfetamine geproduceerd. Agenten vonden grondstoffen en een kleine hoeveelheid eindproduct. Het drugslab was ten tijde van de inval in werking. In het pand werden drie verdachten aangetroffen. Het gaat om een 71-jarige vrouw uit de gemeente Waadhoeke, een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 41-jarige man uit Deventer. Zij zijn aangehouden en worden verhoord.

Uit onderzoek moet blijken wat hun rol is geweest bij de productie van de drugs. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het drugslab wordt ontmanteld door LFO-specialisten.

De Gelderlander schrijft dat vrijdag in een loods in Lunteren ook een vermoedelijk drugslab is ontdekt. Volgens een wijkagent zijn er grondstoffen gevonden die vermoedelijk worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs.