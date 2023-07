Speedlab en honderden kilo’s drugs aangetroffen in woningen Goirle

Connect on Linked in

De politie heeft op 27 juni bij een inval in twee naast elkaar gelegen woningen in Goirle een drugslab, honderden kilo’s drugs en liters chemicaliën in beslag genomen. Een 58-jarige Tilburger en een 27-jarige Tilburger zijn aangehouden. Het nieuws is pas woensdagochtend naar buiten gebracht.

Woonwijk

De politie verrichte de inval naar aanleiding van een tip over drugshandel vanuit de rijtjeswoningen in de dichtbebouwde kom van Goirle met ‘alle risico’s van dien’. Bij de inval waren ongeveer 35 politieagenten betrokken, waaronder een gespecialiseerd team.

Speedlab

Op de zolderverdieping van een van de woningen werd een amfetaminelab aangetroffen. Specialisten van de politie hebben het lab en de chemicaliën ontmanteld en afgevoerd.

In een van de panden bleek volgens de politie een voorraad van ‘industriële proporties’ aanwezig. In en rondom de woning werd een partij van circa 100 kilo amfetamine, ruim 28 kilo crystal meth, ruim 180.000 xtc-pillen, 42 kilo ketamine, 7 kilo 3-MMC, ruim 86.000 LSD-zegels en bijna 40 liter amfetamine-olie aangetroffen. Het onderzoeksteam van de politie is een week bezig geweest om alle drugs te testen, te bemonsteren en te categoriseren.

5,2 miljoen euro

Volgens de politie heeft de partij drugs een handelswaarde van ruim 660.000 euro. Dit is het bedrag dat de criminelen nu kwijt zijn omdat de drugs in beslag is genomen. De straatwaarde van de in beslaggenomen drugs, wanneer deze partij op straat in Nederland zou zijn verkocht, bedraagt meer dan 5,2 miljoen euro.

Arrestaties

In een van de woningen zijn een 58-jarige Tilburger en een 27-jarige Tilburger aangehouden. Zij zitten vast voor verhoor en zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek wordt de komende tijd voortgezet en meer aanhoudingen worden volgens de recherche ‘zeker niet uitgesloten’.