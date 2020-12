Speedlab in aanbouw gevonden in Achterhoekse boerderij (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een inval in een boerderij in het buitengebied tussen Baak en Toldijk (Gelderland) is zondagmiddag een drugslab in opbouw gevonden. Het zou gaan om een lab waar amfetamine moest worden geproduceerd. Er zijn zeker twee verdachten opgepakt; een 49-jarige man uit Baak en een 38-jarige man zonder vast woonadres. Dat schrijft De Gelderlander.

(beeld De Gelderlander)

De politie kwam het speedlab in aanbouw op het spoor door een tip van de landelijke eenheid. Een zwaarbewapend arrestatieteam viel het pand aan de Dollemansstraat rond 18.00 binnen, waarna even later twee mannen geblinddoekt naar buiten werden geëscorteerd.

De boerderij is zondagnacht bewaakt door een zwaarbewapende politie-eenheid, die ook maandagochtend nog aanwezig was.

De recherche, brandweer en LFO-experts zijn ter plaatse. De ontmanteling van het drugslab zal maandag beginnen. De recherche kan nog geen mededelingen doen over het laboratorium, mogelijk gebeurt dat in de loop van de dag.