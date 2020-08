‘Spookvoetballer bekent fraude voor rechtbank’

Connect on Linked in

Voor een rechtbank in Denemarken heeft Bernio Verhagen (26) dinsdagochtend toegegeven fraude én vervalsing te hebben gepleegd, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Vier profclubs op drie continenten trapten in zijn leugens en boden hem een contract, terwijl hij eigenlijk niet goed kon voetballen.

Uit het niets

Verhagen speelde bij Brabantse amateurclubs niet eens in het eerste elftal maar werd op zijn 25ste niettemin vanuit het niets profvoetballer bij FC Dinamo Auto (Moldavië), Cape Town City FC (Zuid-Afrika), Audax Italiano (Chili) en Viborg FF (Denemarken). Viborg stelde dat al na één training duidelijk was dat Verhagen niet het vereiste niveau had. Verhagen werd uiteindelijk opgepakt in het stadje Holstebro, in Midden-Jutland.

Zaakwaarnemerskantoor

Na eerdere ontkenning bekende hij dinsdag zelf emails en valse contracten naar clubs te hebben gestuurd namens de Stellar Group, een internationaal zaakwaarnemerskantoor. In die contracten stond onder meer dat Viborg FF de voetballer later voor een flink bedrag een een Chinese club door zou kunnen verkopen. Uiteindelijk droegen Viborg FF en de Stellar Group de zaak aan de Deense justitie over.

Verhagen is 24 juni in Denemarken veroordeeld tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens geweld tegen vriendinnen maar werd wegens een gebrek aan bewijs vrijgesproken van verkrachting.