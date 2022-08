‘Spoorloze autofraudeurs deden aangifte van afpersing’

Print This Post

De twee broers die mogelijk zijn ondergedoken in Dubai nadat hun autoleasefirma Car Driver Deals uit Maasbracht failliet ging zouden slachtoffer zijn van afpersing. Aan dagblad De Limburger heeft justitie bevestigd dat een 40-jarige man uit Zuid-Holland verdachte is van afpersing van Geert (63) en Jan (61) Golsteijn. De twee broers zijn doelwit in een FIOD-onderzoek en al meer dan een jaar spoorloos.

Stuntprijzen

Formeel wordt de man verdacht van afpersing en afdreiging. De broers Golsteijn hebben zelf aangifte gedaan.

Car Driver Deals bood klanten tegen stuntprijzen een huurauto aan. Keerzijde was dat er voor jaren moest worden vooruitbetaald. Door het faillissement raakten zo’n 3000 klanten raakten in één klap hun auto en vooruitbetaald geld kwijt, net als investeerders die geld hadden gestoken in een van de bedrijfjes van de Golsteijns.

De afpersing zou hebben plaatsgevonden op het hoofdkantoor van Car Driver Deals in Maasbracht, op dinsdag 8 juni 2021. Dat was direct na het weekend waarin de leasefirma plotseling de deuren sloot en allerlei mensen en bedrijven met schulden achterbleven.

Verhaal halen

Gedupeerden zouden in Maasbracht verhaal zijn gaan halen. Enkele mannen zouden personeel hebben geïntimideerd en hebben gedreigd met geweld. Er is, vermoedelijk vanaf een rekening in Dubai, een bedrag van vele tienduizenden euro’s overgemaakt.

Jan en Geert Golsteijn hadden zeker zeven bedrijven waarin vele onduidelijke geldstromen over en weer gingen. Inmiddels zijn de beide riante woningen van de broers verkocht. Maar uit faillissementsverslagen blijkt dat er nog een schuldenlast van zeker 20 miljoen ligt, van Belastingdienst, banken, het UWV en gedupeerden.