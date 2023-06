Spyware ontdekt op telefoons Belgische politieagenten en magistraten

Connect on Linked in

Op verschillende telefoons van Belgische politieagenten en magistraten zijn sporen van spionagesoftware aangetroffen. Dat melden de Franstalige omroep RTBF en Het Nieuwsblad. Ook de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise zou het doelwit zijn geweest.

Het Nieuwsblad schrijft dat de agenten en magistraten zelf een melding ontvingen dat er sporen van spyware waren aangetroffen op hun mobiele telefoons. Spyware is technologie waarmee mobiele telefoons overgenomen kunnen worden. Zo kunnen hackers toegang krijgen tot berichten, foto’s of contacten van het slachtoffer. Ook kunnen de camera en microfoon ongemerkt worden ingeschakeld.

Controle

Het is nog onduidelijk of het gaat om een geslaagde hack of dat het gaat om een poging tot spionage. De spionagesoftware werd ontdekt tijdens een controle van de “Computer Crime Unit”. Het Brussels parket onderzoekt de zaak momenteel verder.

Corruptieschandaal

Volgens RTBF was er ook een (poging tot) installatie van spyware op de telefoon van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise. Hij is gespecialiseerd in financiële fraude en doet momenteel onderzoek naar het corruptieschandaal in het Europese Parlement, de zogenaamde Qatargate. De Franstalige omroep suggereert dat de hack(poging) daar mogelijk mee te maken heeft.