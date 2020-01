‘Sta gedetineerden een telefoon op cel toe’

Connect on Linked in

Als gedetineerden een veel soepeler regime krijgen dan zal agressie binnen de gevangenismuren sterk afnemen. Onderzoekers van Tilburg University en de Universiteit Leiden voorspellen volgens de NOS zelfs 60 procent minder incidenten.

Proef

De onderzoekers volgden 1.000 gedetineerden over een periode van bijna twee jaar in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein. In het laatste jaar was er proef waarbij het regime werd versoepeld en kregen de deelnemers meer vrijheden. Zo mochten gedetineerden zelf boodschappen bestellen en eten maken. Ook kregen ze een telefoon in de cel en werden de bezoekersruimten gezelliger ingericht. De deelnemers kregen ook toegangspasjes voor de eigen cel waarmee ze hun eigen deur tijdens recreatietijd van buitenaf konden afsluiten.

Vast

De onderzoekers zeggen dat een streng regime goed lijkt maar juist leidt tot méér in plaats van minder ongewenst gedrag.

Gedetineerden zitten in zo’n nieuw regime gewoon hun straf uit en zitten iedere nacht van 16.45 tot 07.30 vast. Alleen hun dagbesteding zal er anders uitzien

Volgens de onderzoekers zorgt minder agressie tijdens de detentie ook voor beter gedrag na detentie een zal recidive minder hoog zijn.

In Noorwegen hebben gevangenissen een veel soepeler regime. Daar zijn minder incidenten dan in Nederland.