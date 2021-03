Staat betaalt kosten miljoenen-hack om schilderij (UPDATE)

Connect on Linked in

De Staat vergoedt de kosten van de miljoenenhack bij Rijksmuseum Twenthe. Het Enschedese museum kocht in 2018 een schilderij van de Engelse landschapsschilder John Constable, maar het betaalde bedrag van 2,6 miljoen euro kwam door een hack op een verkeerde rekening terecht. Volgens TC/Tubantia is er nu een schikking overeengekomen met de verkopende partij, kunsthandelaar Simon Dickinson.

Het geld ging naar een rekening in Hong Kong. Internetcriminelen hadden mail-verkeer tussen de twee partijen gemanipuleerd en incasseerden het aankoopbedrag. Het museum deed aangifte en stapte naar een rechtbank in Londen om af te dwingen dat het schilderij in Enschede mocht blijven. Dickenson wilde het niet afgeven.

Er is nu een schikking overeengekomen waarbij zowel het museum als de Nederlandse staat geld aan de kunsthandel betaalt.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen schrijft dinsdagmorgen in een brief aan de Tweede Kamer dat er door het Rijk 2,5 miljoen euro als eenmalige subsidie is uitgekeerd om alle problemen rond de verkoop op te lossen.

Het gaat daarbij om extra geld dat nodig voor de definitieve verkoop maar ook om de juridische kosten die gemaakt zijn rond de transactie en de rechtszaak die over de kwestie is gevoerd.

Het betrokken schilderij is A view of Hampstead Heath, het zal dit jaar in Enschede te zien zijn. Het geld dat naar Hong Kong is overgeboekt is verdwenen.