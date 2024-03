Station Amsterdam Zuid uren dicht door plofkraak

Connect on Linked in

Door een plofkraak bij het NS-servicecenter op station Amsterdam Zuid is het station dinsdagochtend urenlang afgesloten geweest voor reizigers en stopten er geen treinen. Niemand is gewond geraakt. Over de dader of daders is niets bekend gemaakt.

De recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen. De politie zegt dat er rond 04.10 een melding binnenkwam over een enorme knal nabij het station.

De servicewinkel bleek flink te zijn beschadigd. De Explosieven Opruimingsdienst heeft ter plaatse onderzoek verricht naar eventueel achtergebleven aanwezige explosieven. Die zijn niet aangetroffen.

Rond 08.30 ging het station weer open.