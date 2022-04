Steek- en schietpartij in Lelystad

Connect on Linked in

Een 44-jarige man uit Lelystad is zondagmiddag aangehouden na een schietpartij vanaf het balkon van zijn woning aan de Kamp in Lelystad. De politie kreeg rond 16.30 een melding van schoten vanaf het balkon van een appartementencomplex.

In de woning van de verdachte is een gasdrukwapen aangetroffen en op het balkon lagen meerdere kogelhulzen.

In het appartement waren in totaal vier mannen en twee vrouwen aanwezig. De 44-jarige bewoner van het pand is aangehouden voor vuurwapenbezit. Of hij degene is die heeft geschoten maakt deel uit van het politieonderzoek. Bij het incident raakte niemand gewond.

Woonwagenkamp

Vrijdagnacht vielen in Lelystad twee gewonden bij een steekpartij op een woonwagenkamp aan de Vaartweg. Een van de twee raakte zwaargewond en moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht.

Er is een verdachte aangehouden. Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer.