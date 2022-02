Stel met 3,6 miljard dollar aan gestolen bitcoins gepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bij een echtpaar in New York 3,6 miljard dollar aan gestolen bitcoins in beslag genomen. De bitcoins waren door hackers in 2016 buitgemaakt op de online marktplaats Bitfinex, een bedrijf in Hong Kong. De Amerikanen spreken van de grootste financiële inbeslagname ooit gedaan. Justitie gaf geen commentaar op de vraag in hoeverre het echtpaar bij de hack betrokken is geweest.

2.000 transacties

Toen de 119.754 bitcoins werden gestolen was de waarde 71 miljoen dollar, en nu 4,5 miljard dollar (ruim 3,9 miljard euro). Het echtpaar, dat is aangehouden, wordt ervan verdacht mee te hebben gedaan aan het witwassen van (een deel) van de deel van de gestolen bitcoins. Ze hadden 25.000 witgewassen cryptomunten op een dollar-rekening staan, die over een periode van bij jaar waren witgewassen.

De hackers hadden in 2.000 transacties de Bitcoin overgemaakt naar de wallet van Lichtenstein. Volgens de Amerikaanse autoriteiten vond het witwassen vervolgens plaats via vele cryptotransacties op het darkweb. Er resteerde nog 94.636 Bitcoin in Lichtenstein’s wallet.

Adviezen

Volgens de aanklacht waren de autoriteiten in staat het spoor te volgen via de Blockchain, waar alle transfers van cryptotransacties worden geregistreerd. Op 31 januari verschafte de FBI zich toegang tot Lichtenstein’s wallet nadat de rechter een machtiging had verleend om toegang te krijgen tot versleutelde files in zijn cloud opslag.

Ilya “Dutch” Lichtenstein (34) en zijn vrouw Heather Morgan (31) uit New York gaven adviezen over investeringen in cryptocurrency en over veilige opslag van crypto’s. Lichtenstein heeft zowel de Russische als de Amerikaanse nationaliteit. Morgan schreef in 2014 in een blog: ‘Bitcoin zal een les worden in economische leerboeken over de klassieke zeepbel vol met oplichting’.

Heather Morgan noemde zichzelf ook wel The Crocodile of Wall Street. Onder de naam Razzlekhan maakte ze volgens de New York Times ‘lomp’ klinkende rapvideo’s (foto). Het stel woonde in een gehuurd luxeappartement op de hoek van Wall Street, met een waarde van ongeveer 1 miljoen dollar.