Stel opgepakt met vuurwapens in Badhoevedorp

De politie heeft zaterdagavond in Badhoevedorp een 36-jarige man uit Haarlem en een 32-jarige vrouw uit Badhoevedorp aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. In totaal werden drie vuurwapens en harddrugs in beslag genomen.

Omstreeks 22.00 controleerde de politie een auto met daarin twee personen in de omgeving van de Adelaarstraat-Sloterweg. Toen de passagier zich niet kon legitimeren, werd hij gefouilleerd. In zijn kleding trof de politie een vuurwapen aan.

De politie deed daarop huiszoekingen in de woning van de Haarlemmer en in de woning van zijn 32-jarige vriendin. In haar woning in Badhoevedorp werden nog twee vuurwapens en munitie aangetroffen. Ook vond de politie een zakje harddrugs. De vuurwapens en de drugs zijn in beslag genomen. Ook een 22-jarige man uit Velserbroek werd aangehouden, maar hij werd kort na verhoor weer heengezonden.