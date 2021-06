Stel verdacht van twee dodelijke woningovervallen

Connect on Linked in

Een 50-jarige man en een 31-jarige vrouw worden ervan verdacht twee mannen om het leven te hebben gebracht. Het eerste slachtoffer is op 11 juni gevonden in het Brabantse Lieshout. Een arrestatieteam hielde verdachten zaterdagmiddag rond 16.30 in Amsterdam aan. De twee zijn geen bekenden van justitie en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, aldus de politie.

Pinautomaat

Op 11 juni vonden de zoons van Willem van der Willigen hun vader dood in zijn huis op een landgoed aan de Eksterlaan in Lieshout. Het 70-jarige slachtoffer bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen en al geruime tijd in de woning te hebben gelegen.

In het onderzoek kwam de recherche op het spoor van twee verdachten. Deze personen hadden grote geldbedragen opgenomen van de rekening van het slachtoffer en waren op camerabeelden van een pinautomaat te zien.

Centrum Amsterdam

Verder onderzoek wees uit dat de twee in mei en juni hun intrek hadden genomen in diverse hotels in het centrum van Amsterdam. In de hoofdstad vond de politie ook de auto van Willem van der Willigen, in de parkeergarage van een hotel. De verdachten hebben in Amsterdam ook in verschillende woningen verbleven.

Een 65-jarige man had de twee onderdak geboden in zijn huis aan de Tollensstraat in Amsterdam-Oud-West. Toen het arrestatieteam zaterdag die woning binnenging bleek dat het stoffelijk overschot van die bewoner te liggen. De twee verdachten zijn ook in die woning aangehouden. de 65-jarige is ook door een misdrijf om het leven gekomen. De precieze toedracht van beide zaken wordt nader onderzocht.