‘Stinkend geld van Pablo Escobar gevonden’ (VIDEO)

Nicolás Escobar, een neef van de in 1993 doodgeschoten Colombiaanse drugshandelaar Pablo Escobar zegt dat hij in een geheime opslagruimte 18 miljoen dollar heeft gevonden. Dat geld zou zijn oom daar in het appartement in Medellín hebben opgeborgen. Het geld zat verstopt in een plastic zak in de verborgen ruimte in het appartement.

De biljetten stonken en zouden half vergaan zijn, aldus Nicolás Escobar. In de opbergruimte lag ook een typemachine, waarop zijn oom orders en persberichten zou hebben getikt, wat goud en een fotocamera. Ontwikkelen van het fotorolletje leverde geen beelden op.