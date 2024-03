Stoffelijk overschot blijkt om het leven gebracht Spaanse man

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie heeft ontdekt wie de overleden persoon is die op 22 maart in het water bij het Amstel Hotel is gevonden. Het gaat om een Spaanse man, die volgens de politie door een misdrijf om het leven is gebracht. Dit maakt ze woensdag bekend.

Beeld: de politie haalt het stoffelijk overschot uit het water van de Amstel (beeld: AT5).

Gevonden

Het gaat om het stoffelijk overschot, dat in de ochtend van 22 maart werd gevonden in het water van de Amstel, ter hoogte van de brug bij de Sarphatistraat, rond 9.45. Dat blijkt nu te gaan om een 55-jarige man met de Spaanse nationaliteit.

De politie meldt woensdag in een bericht dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Ze is een groot rechercheonderzoek gestart om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de dood van de man. Ze vraagt hierin om hulp van het publiek.

Verblijf

De overleden man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij verbleef vermoedelijk regelmatig onder de Torontobrug aan de Weesperzijde. Hij had het volgende signalement: 1.70 lang, met een mager postuur, donkerkleurig haar, een witte huidskleur, een baardje, een zwarte broek, een t-shirt met een halve maan erop, en een zwart vest. De man is volgens de politie op 4 maart nog gezien.

De politie is bezig de familie van het slachtoffer in Spanje te vinden, om hen op de hoogte te stellen.