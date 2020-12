‘Storing op monitoring op electronisch toezicht’

Print This Post

Door een storing bij telecomaanbieder KPN was er in november een paar uur lang geen electronisch toezicht op gedetineerden met een enkelband. Dat heeft het ministerie van Justitie aan het Algemeen Dagblad laten weten. Het toezicht op 165 enkelbanden was op 10 november gestoord.

Na een paar waren de gestraften met elektronisch toezicht weer in beeld. Alle betrokken systemen werden opnieuw opgestart. Uiteindelijk duurde de storing van rond 13.30 tot even voor 17.00.

Volgens het Algemeen Dagblad is het voor de derde keer dit jaar dat er een (kortdurende) storing in het toezicht is geweest.

In Nederland staan op elk moment gemiddeld zo’n kleine duizend mensen onder elektronisch toezicht.