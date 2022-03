‘Strafadvocaat verdachte in cokesmokkelzaak’

Connect on Linked in

In de cocaïnezaak waarin maandag in Breda en Oosterhout vier verdachten zijn aangehouden is advocaat-stagiair Mustapha M. (27) uit Breda een van de arrestanten. Dat hebben bronnen binnen advocatuur en opsporing aan BN/De Stem bevestigd. Vorig jaar mei was al duidelijk dat politie en Openbaar Ministerie een advocaat en zijn broer uit de regio als verdachte in beeld hadden in een onderzoek naar ‘grootschalige, georganiseerde handel in cocaïne en witwassen’.

(beeld uit archief)

Deken

De deken van de Orde van Advocaten in Zeeland-West-Brabant wilde M. destijds schorsen. De tuchtrechter in Den Bosch stak daar een stokje voor. De plaatsvervangend deken Jan Sneep zegt desgevraagd zich ‘in deze fase te onthouden van commentaar’. M. moet zijn opleiding nog afronden, en staat sinds juni vorig jaar in Breda ingeschreven met een eigen advocatenkantoor.

Geld

Maandag deed de recherche huiszoeking in twee bedrijven en vijf woningen in Breda en Oosterhout, ook bij de verdachte M..

In hetzelfde onderzoek nam de recherche een jaar geleden al ruim 46.000 euro, vier Rolex-horloges, een laptop en mobiele telefoons bij M. in beslag. Net over de grens in Duitsland vond de politie toen bij een controle 100.000 euro cash in zijn auto. Een passagier had het geld bij zich en M. werd destijds niet aangehouden. Hij ontkende betrokkenheid bij het geld en zei niet te weten van wie het was.

M. kwam in 2017 ook al in beeld bij de recherche. Hij werkte toen bij de gevallen strafadvocaat Bart Visser uit Dongen, die in een onderzoek naar wapenhandel werd veroordeeld en verdween uit de advocatuur.