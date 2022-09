Strafeisen tot 9 jaar voor drugsinvoer via bagageafhandeling Schiphol

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag gevangenisstraffen geëist van 32 maanden tot 9 jaar in een groot onderzoek naar drugsinvoer via de bagagelijn op de luchthaven Schiphol. In totaal staan twintig verdachten terecht voor het invoeren van ruim 117 kilo onderschepte cocaïne en heroïne met een straatwaarde van miljoenen euro’s.

In augustus 2017 startte de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het OM een opsporingsonderzoek naar aanleiding van informatie over een omvangrijke en internationaal opererende groepering, die forse winsten zouden genereren met de smokkel van cocaïne en heroïne vanuit het Afrikaanse continent naar Schiphol.

Vaste groep

Gedurende het onderzoek naar de opdrachtgevers en de logistieke lijnen, bleek volgens justitie ook betrokkenheid van een vaste groep Schipholmedewerkers. Een jaar later werden een nu 58-jarige man en 48-jarige vrouw uit Almere aangehouden voor het vervoeren van 27,5 kilo heroïne. Het merendeel van de overige verdachten is daarna gespreid aangehouden. Ondertussen werden de criminele activiteiten voortgezet door anderen. ‘De aanhouding van de één vormde de mogelijkheid voor de ander om zijn plek in te nemen en hogerop te komen’, aldus de officier van justitie op zitting.

Crimineel samenwerkingverband

In deze omvangrijke zaak verwijt het OM de verdachten het medeplegen van invoer van drugs, dan wel medeplegen van voorbereidings- en bevorderingshandelingen daarvan. De rollen van de verdachten varieerden van organisator en tussenpersoon tot regelaar of uitvoerder.

Twaalf verdachten waren Schipholmedewerkers die werkzaam waren in de bagagekelder, sleepdienst, catering of schoonmaak. Een ander deel had in het verleden op Schiphol gewerkt. Zij hielden zich, samen met verdachten buiten de luchthaven, op structurele wijze bezig met de invoer van grote hoeveelheden drugs. Volgens het OM is daarmee sprake van een georganiseerd crimineel samenwerkingsverband.

Werkwijze

De verdachten gingen bedrijfsmatig te werk: de eigenaar van een bagagestuk met drugs gaf opdracht deze zending op Schiphol te onderscheppen, weg te voeren en af te leveren. Zodra de klus was aangenomen, werden diverse Schipholmedewerkers in stelling gebracht. Iemand haalde de betreffende koffer uit de bagagestroom, een ander bracht de koffer van het Schipholterrein af, en weer een ander nam de koffer aan en bracht die naar het afgesproken afleveradres. De invulling van deze criminele diensten gebeurde volgens justitie door een vaste poule Schipholmedewerkers die daarvoor financiële vergoedingen ontvingen.

Schipholpas

De verdachten beschikten vanuit hun functie op de luchthaven over een Schipholpas, die toegang geeft tot delen van het beschermd gebied op de luchthaven. Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat zij hun functie op de luchthaven hebben misbruikt.

Strafeisen

Het OM beschouwt tien verdachten als organisatoren en opdrachtgevers van de drugsinvoer. Tegen hen eist het OM celstraffen tussen de vier en negen jaar. De hoogste eis was tegen een 49-jarige man vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de verzending, invoer, financiële afwikkeling, ontvangst en verdere verspreiding van de drugs.

Vijf verdachten hebben volgens het OM een cruciale logistieke rol vervuld in het drugsproces. Twee 58-jarige voormalig Schipholmedewerkers uit Amsterdam en Almere, hebben daarbij Schipholcollega’s selectief ingezet voor criminele werkzaamheden, zoals drugsvervoer tussen airside en landside, en het uithalen en overdragen van de bagage. Tegen hen eist het OM achtenhalf jaar cel. De overige verdachten hoorden ruim drieënhalf jaar tot vijfenhalf jaar tegen zich eisen.

Tegen vier meer uitvoerende verdachten eist het OM celstraffen van 32 maanden tot ruim vier jaar. Voor één verdachte, een 48-jarige man uit Badhoevedorp, eist het OM vrijspraak.