Tijdstip aanranding was even naar de verdachte toe geschoven (STRIP)

Agenten verschoven het tijdstip van een aanranding in het bubbelbad van een sauna in Bleiswijk in het proces-verbaal. Zo kon de verdachte in beeld komen. Op het tijdstip van de aanranding was hij volgens camerabeelden niet aanwezig in de sauna. De officier van justitie eiste celstraf. De rechtbank veegde de zaak van tafel (zie het vonnis).



Tekenaar mr. Maarten Hoevers is zelfstandig strafadvocaat te Utrecht.

