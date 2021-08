‘Surinaams douanekorps bedreigd vanwege onderschepte partij coke’

Print This Post

De Surinaamse douane-inspecteur Lloyd Kuhn heeft aangifte gedaan van een doodsbedreiging tegen zijn persoon. Kuhn en andere leidinggevenden bij de douane zijn volgens De Ware Tijd de afgelopen dagen met de dood bedreigd omdat criminelen woedend zouden zijn over de onderschepping van ruim 233 kilo cocaïne op 22 juli.

De drugs zaten verstopt in een truck tussen een container met geschaafd hout. De onderschepping vond op 22 juli plaats bij de Jules Sedney Haven in Paramaribo. Een ex-agent werd daarbij aangehouden. Hij was vermoedelijk de chauffeur die het hout vervoerde.

Naar verluidt moest de in beslag genomen cocaïne afgelopen dinsdagmiddag vóór 15.00 worden teruggegeven. Als dat niet zou gebeuren, zouden de gevolgen niet uitblijven voor Kuhn en andere leidinggevenden bij de douane. Ook andere kopstukken zouden zijn bedreigd.

Of Kuhn en zijn collega’s extra beveiliging krijgen na de zware bedreigingen is niet duidelijk. De politie is bezig met een onderzoek naar de zaak.