Surinaamse afhaalrestaurants beschoten in Dordrecht en Rotterdam

De politie zegt onderzoek te doen naar een beschieting van een Surinaams afhaalrestaurant aan de Spuiweg in Dordrecht. Het pand is vermoedelijk zaterdagnacht tussen 00.00 en 03.00 beschoten. Diezelfde nacht is rond 05.00 ook een Surinaams eethuis (foto) aan de Volmarijnstraat in Rotterdam-West beschoten. De politie onderzoekt of deze zaken met elkaar te maken hebben.

(Beeld: Media-TV)

Voorbijgangers troffen zondagmiddag een kogelhuls en een inslag in de ruit van het restaurant aan de Spuiweg in Dordrecht aan en belden de politie. De politie startte een onderzoek in de buurt waaruit bleek dat er in de nacht knallen waren gehoord. Dit zou tussen 00.00 en 03.00 zijn gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Tweede beschieting

In dezelfde nacht is rond 05.00 ook een Surinaams eethuis aan de Volmarijnstraat in Rotterdam-West beschoten. In het raam en de deur van de zaak werden in totaal drie kogelinslagen gevonden. De politie onderzoekt of deze twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Bij beide beschietingen vielen geen gewonden. Over een motief is niets bekend.