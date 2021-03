Surinaamse cocaïne onderschept in Hong Kong

Connect on Linked in

In Hong Kong heeft de douane een zending vloeibare cocaïne uit Suriname onderschept. De cocaïne zat verstopt in een pakket met health food. Het ging om 1,7 kilo cocaïne, die aankwam op het distributiecentrum van Kwai Chung Speedpost.

Op de vrachtpapieren stond dat het pakket voedingsmiddelen bevatte. De cocaïne zat in vijf flessen. Na onderzoek zijn twee mannen van 22 en 25 jaar gearresteerd. In een woning van één van de verdachten is ook een stof in beslag genomen (foto), waarschijnlijk is dat ketamine.

In Hong Kong is cocaïne veel duurder dan Europa. De 1,7 kilo opgeloste cocaïne zou daar bijna 290.000 dollar waard zijn geweest. IN Nederland kost een kilo cocaïne in de groothandel tussen de 25.000 en 28.000 euro.

Volgens de South China Morning Post is er door de afname van het vliegverkeer sprake van een sterke toename van het aantal drugszendingen per post.