Surinaamse ex-vicepresident aangehouden (UPDATE)

De man die in de vorige Surinaamse regering naast president Desi Bouterse vicepresident was is maandag in Suriname opgepakt. Ashwin Adhin wordt verdacht van verduistering, vernieling c.q. onbruikbaarmaking van goederen van het kabinet van de vicepresident en van valsheid in geschrifte.

De oud-vicepresident is maandag in zijn huis aangehouden door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS). Volgens de Surinaamse SUN is Adhin hoofdverdachte in het onderzoek.

Afgelopen week werden al drie andere verdachten gearresteerd: Vijindra R., Amien D. en Antonio K..

Volgens het kabinet van de vicepresident is de schade zeker een half miljoen SRD groot. Adhin is in de Nationale Assemblee lid van de NDP-fractie, de partij van Bouterse. Leden van die partij liepen weg uit de vergaderzaal toen het nieuws bekend werd.