Surinaamse politie publiceert nieuwe ‘Most Wanted’-lijst

Connect on Linked in

Het Korps Politie Suriname heeft zaterdag de nieuwe ‘Most Wanted List’ met meest gezochte criminelen van het land gepubliceerd. Op de lijst prijken 20 namen, waaronder een vuurwapengevaarlijke Braziliaanse vrouw die gezocht wordt voor een gewelddadige beroving. Een andere vrouw die inmiddels is aangehouden is van de lijst verdwenen. Ook de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad (foto) staat op de lijst van de Surinaamse politie.

Vuurwapengevaarlijk

De lijst die hier te downloaden is, bestaat onder andere uit verdachten van moord en doodslag, overvallers, plegers van diefstal met geweld en vuurwapengevaarlijke verdachten. De verdachten variëren in de leeftijd van 22 tot 59, maar van niet alle namen is de leeftijd bekend. Sommige voortvluchtigen staan al ruim drie jaar op de lijst.

12 jaar cel

De ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad (59) wordt in Suriname gezocht voor misdrijven in het kader van de Anti Corruptiewet, de Bankwet, de Wet Moneylaundring, en van ambtsverduistering en oplichting. Hij is in december 2021 bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel.

De ‘Most Wanted’-lijst wordt geregeld aangepast als er een verdachte is aangehouden.