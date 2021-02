Suriname: 12 jaar geëist tegen voortvluchtige ex-minister van Financiën

Print This Post

Tegen de voormalige minister van Financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad, is voor het Surinaamse Hof van Justitie 12 jaar cel en een geldboete geëist. De PG heeft formeel gevangenneming gevraagd van de voortvluchtige Hoefdraad (58) gevraagd. Eerder werd deze al internationaal gesignaleerd.

Hoefdraad wordt verdacht van misdrijven in het kader van de Anti Corruptiewet, de Bankwet, de Wet Moneylaundring, en van ambtsverduistering en oplichting.

Ex-vicepresident Ashwin Adhin heeft verklaard dat Hoefdraad in 2019 geen toestemming van hem of van de toenmalige president Desi Bouterse en de Raad van Ministers, om over te gaan tot verkoop van onroerende goed.

De procureur-generaal heeft ook aangekondigd een machtiging te vorderen voor een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen Hoefdraad om wederrechtelijk verkregen vermogen op te sporen en af te pakken.

Er is een Nederlandse medeverdachte in de zaak van Hoefdraad. Ook hij is voortvluchtig.