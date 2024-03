‘Surinaamse politieman aangehouden na vondst grote hoeveelheid cocaïne’

Connect on Linked in

In Suriname is een politieman aangehouden in verband met de vondst van een grote hoeveelheid drugs die werd aangetroffen na een brand in een loods.

Foto is ter illustratie

Nablussen

De brand brak woensdag uit in een loods in de Van Pettenpolder in het district Nickerie, rond 17.45. Tijdens het nablussen werd in een kantoorruimte een grote partij verpakte cocaïne aangetroffen.

Het ging om 13 grote witte zakken, 20 kleine zakken, 75 bruine dozen en 16 kleine verpakkingen, met een totaalgewicht van bijna 2100 kilo. De drugs werden in de loop van de avond met meerdere pick-ups afgevoerd naar het hoofdbureau van politie te Nieuw-Nickerie.

Op de hoogte

De eigenaar van de loods wordt in verband met de vondst gezocht, maar hij is spoorloos verdwenen. De politie ontdekte dat de laatste persoon die in de loods had gewerkt, een politieman was. Hij was bezig geweest met laswerkzaamheden, in zijn vrije tijd. De politieman is daarom in verband met het onderzoek aangehouden.