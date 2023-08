‘Surinaamse rapper Lando Kappalani opgepakt voor schietpartij’

Connect on Linked in

De in Suriname bekende rapper Lando Kappalani (31) is donderdag door een arrestatieteam opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij, waarbij een 29-jarige man in zijn been werd geraakt. Dat schrijft Waterkant.

Aangifte

Tegen de rapper, wiens echte naam Orlando Watts is, werd deze week aangifte gedaan, nadat hij tijdens een woordenwisseling bij Bloemendaal (in het noorden van Suriname) op een 29-jarige man zou hebben geschoten.

Vluchtauto

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Rapper Lando Kappalani sloeg op de vlucht in een klaarstaande auto. Uit onderzoek van de Surinaamse politie kwam de verdachte in beeld, waarna hij donderdag werd aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Hij wordt voorgeleid aan een hulpofficier van justitie in Suriname.

Bij de rapper werd een pistool aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoek naar de schietpartij wordt voortgezet. Over een motief voor de ruzie is niets bekend.

Videoclips

Lando Kappalani brengt de laatste maanden in rap tempo videoclips uit, waarin hij vaak rapt over geweld en met vuurwapens zwaait. Gisteren verscheen nog zijn nieuwe track Diss Batman.

Livestream vanuit bajes

In mei 2021 verscheen hij vanuit een Surinaamse gevangenis op een Facebook-livestream om aandacht te vragen over de situatie in de gevangenis. Hij zei toen dat er veel gedetineerden in de cel positief getest zijn op corona aan hun lot werden overgelaten.