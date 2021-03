“Surinaamse” smokkelaar met 200.000 US dollar in koffer op borgtocht vrij

Connect on Linked in

Een Surinaamse/Chinese geldsmokkelaar is op borgtocht vrijgelaten op Trinidad en Tobago nadat hij in juli 2019 op de Piarco-luchthaven werd opgepakt met 213.500 US dollar in zijn koffer. Het geld was op vernuftige wijze verstopt. Dat meldt De Ware Tijd.

Doordat de zaak maar niet voor de rechter kwam, is de verdachte genaamd Xiaofo Hu nu op borgtocht vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Zijn advocaten probeerden hem al in september 2020 op vrije voeten te krijgen, maar vanwege de ernst van de zaak werd dat eerdere verzoek afgewezen.

Omdat er maar geen schot in de zaak zat, stapten de advocaten naar het Hooggerechtshof dat hen in het gelijk stelde en kwam de man tegen betaling van een borgsom van één miljoen Trinidadiaanse dollar (150.000 US dollar) voorlopig in vrijheid.

Het paspoort van Hu is inbeslaggenomen en hij moet zich drie keer in de week melden bij de politie op Trinidad en Tobago. Hoewel de verdachte alleen de Chinese taal spreekt, beschikt hij over een Surinaams paspoort. Naar verluidt is het ook moeilijk om een Chinese tolk te vinden. Ook daardoor bleef de zaak waarschijnlijk stilliggen.