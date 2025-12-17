Surinaamse vlieginstructeur opgepakt in grote cocaïnezaak

Uitvlugt Dat gebeurde op zaterdag 6 december. Een grote pick-up reed met hoge snelheid naar politiebureau Uitvlugt. In de laadruimte ontdekten agenten 525,29 kilo cocaïne. Op de auto zijn kogelinslagen aangetroffen.

Op camerabeelden zou te zien zijn dat de pick-up werd achtervolgd en beschoten door een donkere personenauto. Twee inzittenden werden gearresteerd: de 38-jarige L.S. en de 43-jarige W.R.

Later meldde zich nog een andere man op het bureau. Ook hij werd aangehouden.

DEA

Volgens Waterkant is de nieuwe verdachte G. S., die al vorige week zou zijn aangehouden. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact kan onderhouden met zijn advocaat.

S. zou een bekende van de politie zijn. De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) zou over S. informatie hebben verschaft aan de Surinaamse politie.