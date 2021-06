Suriname: 400 kilo cocaïne gepakt

Connect on Linked in

In het Surinaamse binnenland is deze week opnieuw een flinke hoeveelheid cocaïne in beslag genomen: bijna 400 kilo. Surinaamse media berichten dat in samenwerking met autoriteiten in het buitenland een speurtocht naar een drugstransport is ondernomen door een gecombineerd team van verschillende Surinaamse (opsporings)eenheden.

(beeld uit archief)

In het Kaaimangrasi-gebied zijn 13 balen met cocaïneblokken gevonden. Vermoedelijk wegen de balen ieder 30 kilo en is de totale hoeveelheid rond de 390 kilo. Niet ver van de cocaïne werd een uitgebrand vliegtuig aangetroffen. Er zijn geen mensen aangehouden.

Op de Tafelberg werd eerder dit voorjaar ook een vliegtuig en een kleine ton cocaïne gevonden. In die zaak werden wel verdachten aangehouden.

De nieuwe Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi wil de internationale cocaïnehandel die via Suriname verloopt aanpakken. Hij is oud-politieman en heeft goede contacten met buitenlandse opsporingsdiensten.