Suriname: ‘douanier opgepakt in onderzoek naar Turkse verdachte’

In het Surinaamse onderzoek naar de Turk Mehmet B. (51) is deze week een ambtenaar van de Douane opgepakt. Douanier Cedric B. werd maandag aangehouden door het Justitieel Interventie Team en ingesloten voor verhoor. Een andere douanier die ook was aangehouden werd na verhoor heengezonden. Volgens Starnieuws wordt B. in verband gebracht met een Turkse crimineel, die in juni in Suriname werd gearresteerd.

Deze Mehmet B., die woont in Rotterdam, wordt ervan verdacht de spil te zijn in een groot internationaal opererend crimineel netwerk, dat onder andere cocaïne smokkelt en geld witwast.

Bij de aanhouding van de Turk werden diverse communicatiemiddelen en een illegaal automatisch vuurwapen in beslag genomen. Ook is er een groot bedrag aan buitenlandse valuta en Surinaamse dollars ingenomen door de politie.