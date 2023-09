Suriname: illegale landingsbaan voor drugsvluchten aangetroffen

Connect on Linked in

In het westen van Suriname hebben het Justitieel Interventie Team (JIT) en de Militaire Politie zaterdag een illegale landingsbaan aangetroffen. De baan was aangelegd door smokkelaars van cocaïne. Volgens het Surinaamse Openbaar Ministerie werden er regelmatig illegale vluchten uitgevoerd. Dat betekent dat de baan is gebruikt voor het importeren in Suriname van grote hoeveelheden cocaïne uit landen als Colombia of Brazilië.

Vliegtuig

De baan was aangelegd in het district Nickerie. Het JIT trof er een uitgebrand eenmotorig vliegtuig aan. Wat er met het vliegtuig is gebeurd is niet bekend.

Kamp

De drugssmokkelaars hadden naast de baan een kamp gebouwd. Dat bleek in brand te zijn gestoken. Naast de baan werden ook een minigraafmachine en een aantal jerrycans met vliegtuigbenzine aangetroffen.

Er is niemand gearresteerd. Er loopt een onderzoek naar mogelijke betrokkenen bij de landingsbaan.