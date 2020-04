Suriname: nog twee politie-agenten opgepakt in drugszaak

Connect on Linked in

Er zijn donderdag in Suriname nog eens twee politie-agenten aangehouden in het onderzoek naar de vondst van 6 kilo cocaïne in een lijnvliegtuig van de SLM dat op weg zou gaan naar Amsterdam, op 7 maart op de Johan Pengel internationale luchthaven. Ze werkten in een speciaal team dat zich richt op bestrijding van de georganiseerde misdaad

Het gaat volgens Surinaamse media om de agenten Max A. en Raynell D.. Ze werden aangehouden door de Narcotica Brigade en zijn in verzekering gesteld. Deze politiemannen zijn verbonden aan het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID-Team) op de luchthaven. Eerder waren van dat team al de agenten Marciano P. en Diego W aangehouden.

De drugs zaten in de keukenruimte van het lijnvliegtuig. De ontdekking werd gedaan door een lid van de hondenbrigade en zijn speurhond.

In deze zaak zijn in in totaal nu 12 personen opgepakt. Naast de vier agenten gaat het om zes personen die werkten bij de catering van SLM, een SLM security-medewerker en een truckchauffeur. Ze zitten allemaal in voorlopige hechtenis.