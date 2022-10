Suriname overlegt met Sri Lanka over cocaïneverdachte (26) die mogelijk doodstraf wacht (VIDEO)

Connect on Linked in

Suriname gaat in overleg met Sri Lanka over een 26-jarige Surinaamse vrouw die op Bandaranaike International Airport werd aangehouden met 2,5 kilo cocaïne in haar bagage. In Sri Lanka staat de drugsverdachte mogelijk de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf te wachten.

(Beeld: Waterkant)

De vrouw werd vorige week aangehouden nadat ze zich verdacht gedroeg bij een controle op de internationale luchthaven van Sri Lanka. In haar bagage werd 2,5 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs was verborgen in vijf blikken die waren geëtiketteerd als voedsel.

De drugsverdachte reisde vanuit Suriname naar Brazilië. Vanuit Brazilië vloog ze via Qatar naar Sri Lanka.

Doodstraf

In Sri Lanka staat de drugsverdachte mogelijk de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf te wachten. Suriname kent geen doodstraf en zal via de Surinaamse ambassade in India het verzoek doen, op basis van humanitaire aspecten, om hiervan af te zien.

Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie zal Suriname de verantwoordelijkheid nemen om zich te bekommeren over alle Surinaamse staatsburgers, waar ook ter wereld.