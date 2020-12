Suriname vraagt Colombia uitlevering Nederlander om liquidatie

Connect on Linked in

In Colombia is deze week een Nederlander opgepakt die een netwerk van drugskoeriers zou hebben geleid. Hij wordt ook door Suriname gezocht in verband met een liquidatie, in mei van dit jaar. Volgens het Colombiaanse dagblad El Tiempo is de verdachte Francys Antony de Pool. Hij werd in Popayán gearresteerd.

De koeriers die De Pool zou hebben aangestuurd reisden met cocaïne in hun bagage naar Nederland, aldus de Colombianen. Tijdens het onderzoek naar de man bleek dat hij door Suriname was gesignaleerd. Op 17 mei is in het district Commewijne in Suriname Leosbel Izquierdo Noriega vermoord. De Pool is verdachte in dat Surinaamse onderzoek.

Bij een inval in de wijk Alférez Real, in de stad Cali, is in een woning een kilo cocaïne gevonden. Er lagen ook verjaardagskaarten die cocaïne bevatten en een grote hoeveelheid contanten in Colombiaanse en buitenlandse valuta.