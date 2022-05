Suriname vraagt Nederland om hulp bij onderscheppen drugs en wapens

Connect on Linked in

Suriname heeft aan Nederland hulp gevraagd bij het onderscheppen van drugs en wapens bij de grens met buurland Frans-Guyana. Het gaat volgens de Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi onder andere om boten en ander materieel. Dat zegt hij in een gesprek met het ANP.

Oriëntatiebezoek

De grens tussen Suriname en Frans-Guyana is lang en uitgestrekt waardoor een waterdichte controle moeilijk haalbaar is. Het verzoek om ondersteuning van Amoksi kwam afgelopen week ter sprake tijdens een oriëntatiebezoek van de Nederlandse politie in Suriname.

Het bezoek van deze delegatie vond plaats in het kader van de ondersteuning van de Surinaamse politie- en justitieautoriteiten, als onderdeel van de hernieuwde samenwerking tussen Nederland en Suriname.

Veel criminaliteit

Frans-Guyana ligt ten oosten van Suriname en is een overzees gebiedsdeel van Frankrijk. In de hoofdstad Cayenne en de steden Kourou en St. Laurent komt veel criminaliteit voor.

Veel mensen proberen vanuit Suriname kleinere hoeveelheden cocaïne naar Frankrijk te smokkelen. Vanuit Cayenne is er een dagelijkse vlucht naar Parijs.

Twee jaar cel

In april dit jaar werd een 38-jarige Amsterdammer in Frans-Guyana veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het smokkelen van 3,5 kilo cocaïne in zijn bagage. De man was in een taxi op weg naar hoofdstad Cayenne toen hij werd gecontroleerd bij het plaatsje Iracouba, op ruim 170 kilometer van de Surinaamse grens.

