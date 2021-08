Surnaamse rijstondernemer moet straf voor cocaïnehandel uitzitten

Connect on Linked in

Ramchender (Raj) Oedit heeft in Suriname zestien jaar gevangenisstraf gekregen voor betrokkenheid bij de invoer van 488 kilo cocaïne in 2018 en zal die straf moeten uitzitten, aldus de rechtbank in Paramaribo. Oedit is eigenaar van een rijstverbouwbedrijf. Een vliegtuigje met 488 kilo cocaïne werd op zijn terrein aangetroffen, nadat het door een helikopter tot landen was gedwongen.

Oedit zit in een Nederlandse cel en werd bij verstek veroordeeld. Hij had daartegen bewaar aangetekend. Dat is nu verworpen.

Oedit was medisch niet in staat om te reizen. Zodra een arts nu vindt dat hij veilig kan reizen zal hij worden overgebracht naar Suriname voor het uitzitten van zijn straf. Oedit moet ook een boete betalen van 350.000 Surinaamse dollar (ruim 13.000 euro).

Eerder werden al twee Brazilianen veroordeeld die bij het vliegtuigje waren aangehouden.