Taakstraffen voor criminele organisatie die gokzuilen plaatste

De rechtbank Den Haag heeft zeven verdachten veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen voor een illegaal gokbedrijf. Ze plaatsten en beheerden illegale gokzuilen in horecagelegenheden en winkels.

Proeftijd

Met deze gokautomaten behaalden ze flinke winsten, in de periode van april 2017 tot april 2018 in onder meer Den Haag. Drie broers (46, 39 en 35 jaar oud) hadden de leiding. Zij krijgen ieder een taakstraf 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden met een proeftijd van twee jaar.

De andere verdachten (39, 38, 36 en 34 jaar oud) hadden een meer ondersteunende rol en krijgen ieder een taakstraf opgelegd van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden.

Twee van hen zijn niet vervolgd omdat ze Duitse staatsburgers zijn.

Anonieme meldingen

De zaak kwam aan het licht na onder meer anonieme meldingen bij opsporingsdiensten. Verschillende personen zouden zich bezighouden met het op grote schaal aanbieden en faciliteren van illegale gokzuilen bij ondernemers en het witwassen van verdiende geldbedragen.

Zestien ondernemingen zijn vervolgens nader bekeken door de politie. Maar zeer waarschijnlijk werd nog in vijfenvijftig andere ondernemingen illegaal gegokt, vermoedt de rechtbank.

Software

In een gokzuil zit een computer met speciale software. Een lid van de organisatie maakte met de eigenaar van de locatie afspraken over de verdeling van de winst.

De gokkers betaalden cash en konden dan op de gokzuil op sportwedstrijden gokken, veelal voetbalwedstrijden. Bij succes werd het bedrag door de ondernemer contant aan de klant uitgekeerd.

Nul

De criminele organisatie kon op afstand zien hoeveel er per gokzuil was omgezet en wat de eventuele winst of verlies was. Als de organisatie zag dat er veel omzet was gemaakt bij een ondernemer, ging er iemand bij de ondernemer langs om het contante geld op te halen. Daarna werd het overzicht van de desbetreffende gokzuil weer op nul gezet.

Vangnet

Als een ondernemer het door de klant gewonnen bedrag niet direct zelf contant kon uitbetalen, zorgde de organisatie ervoor dat er geld werd geleverd om dat alsnog te kunnen doen. De ondernemer moest dit ‘geleende’ geldbedrag terugverdienen.

De organisatie fungeerde daarom in die zin ook als een financieel vangnet voor de ondernemers en creëerde zo een afhankelijkheidsrelatie.

Veel te lang geduurd

De rechtbank vindt dat de zaak veel te lang heeft geduurd en dat de redelijke termijn is overschreden met meer dan 2,5 jaar. Dit heeft nadelige gevolgen gehad op het leven van de verdachten. De rechtbank heeft hier daarom lagere straffen opgelegd.

Alle verdachten moeten ook nog een geldbedrag aan de Staat betalen.