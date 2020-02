‘Taghi betaalde al voor zijn arrestatie voor ontsnapping uit EBI’

Ridouan Taghi heeft volgens het Team Criminele Inlichtingen (TCI) nog vóór zijn arrestatie in Dubai geld betaald om hem met zware wapens te bevrijden uit de EBI in Vught. Dat meldt Brabants Dagblad.

Luchtvaartpolitie

De politie heeft volgens de krant opdracht gekregen om de penitentiaire inrichting extra in de gaten te houden. Zo is aan de luchtvaartpolitie gevraagd om tijdens de vluchten extra aandacht te besteden aan de omgeving waar vanuit de lucht onder meer infraroodopnamen kunnen worden gemaakt.

‘Heel gevoelig’

De directie van de PI en de burgemeester van Vught zijn hierover geïnformeerd. De Vughtse wijkagent Marcel de Rouw bevestigt noch ontkent tegenover Brabants Dagblad het feit dat de politie opdracht heeft gekregen om de PI Vught extra op te nemen in de surveillance. ‘Het ligt allemaal heel gevoelig. Vanuit de Landelijke Eenheid zijn er collega’s in de PI aanwezig voor het bewaken en beveiligen. Dat is al zo lang Taghi in Vught zit. Er is zeker extra aandacht voor de veiligheid en we werken nauw samen met de overige diensten. Verder kan ik er niets over zeggen.’