Taghi woest in chats over fouten: ‘Wij zyn zo heet’

Fouten door bendeleden zijn volgens Ridouan Taghi de oorzaak van het oprollen van zijn vermeende criminele organisatie. Dat blijkt uit door de politie onderschepte chatberichten.

Gewelddadig

Het Algemeen Dagblad publiceert vandaag chatberichten uit het dossier 26Koper, waardoor de politie voor het eerst zicht kreeg op de criminele activiteiten van Ridouan Taghi, en zijn gewelddadige karakter.

Kwaad

Uit de chatberichten komt onder meer naar voren hoe kwaad Taghi was toen de zaak tegen zijn bende in de zomer van 2015 klapte, met een grote wapenvondst in Nieuwegein, en de arrestatie van een aantal vermeende leden uit zijn organisatie. De politie weet dan nog niet dat Taghi de leider is van deze groep.

,,Echt sir u ziet weet niet wat er is maar hoe dingen zyn geregelt. We zyn zo heet, geen woorden voor. Alleen voor die yzer is zeker 5jaar!! Echt ongelooflyk vrouwen geld sleutels wat een fucking amateurs shit. En zenders hebben ze gevonden, en nu hangt iedereen gewoon ongeloolyk.”

Tevreden

Op 9 september 2015 stuurt hij tevreden een bericht in de rondte, een half uur na de liquidatie van de 59-jarige spy shop-beheerder Ronald Bakker, die hij verdenkt voor de politie te hebben gewerkt.

,,Salam sir. Kyk nieuws straks! Kankerspyshop honden !! Hebben dubbel spel gespeelt met ons sweapen en zender plaatste ze voor petten sir, maar boodschap is aangekomen.”

Zowel de gepakte daders van deze moord, als Taghi zelf, worden vervolgd in de lopende strafzaak ‘Marengo’.