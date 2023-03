Tas met een ton gevonden op straat in Den Haag na mogelijke drugsdeal

Connect on Linked in

Agenten hebben woensdag op het Dignaland in Den Haag een tas met daarin 100.050 euro contant geld aangetroffen. De eigenaar van de tas, een 28-jarige man uit Den Haag, is aangehouden.

Rond 15.00 zagen agenten op het Hendrinaland in Den Haag een bestuurder van een personenauto contact maken met een ander persoon, mogelijk was er sprake van een drugsdeal. De politie meldt vrijdag dat de bestuurder van de auto plotseling met hoge snelheid wegreed en met piepende banden het Catharinaland opdraaide en tot stilstand kwam op het Dignaland.

De bestuurder sloeg vervolgens al rennend op de vlucht met een Albert Heijn-tas in zijn handen. Agenten zagen dat de man de tas weggooide en verder liep. In de tas vonden agenten een groot geldbedrag in plastic folie en met elastiekjes gebundeld. In totaal bleek het te gaan om 100.050 euro.

De 28-jarige man is aangehouden op verdenking van witwassen. Het geldbedrag is in beslag genomen.