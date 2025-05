28 mei 2025

Tbs voor jongen die Savannah doodde

De destijds minderjarige Angelo T. die in 2017 de 14-jarige Savannah uit Bunschoten heeft vermoord, gaat over naar tbs met dwangverpleging. De maximale duur van de onvoorwaardelijke “jeugd-tbs” (PIJ-maatregel van zes jaar) is verstreken. De rechtbank in Utrecht vindt dat de kans is groot dat de inmiddels 24-jarige T. opnieuw in de fout gaat als hij niet verder wordt behandeld.