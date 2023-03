Tbs’er die vriendin en agent ombracht uitgezet naar thuisland

Connect on Linked in

De marechausse heeft in januari van dit jaar een tbs-patiënt overgebracht naar zijn geboorteland Benin. De feiten rond zijn zaak komen overeen met die van de de veroordeelde Alasam S., die in 2011 zijn vriendin, en een politieman om het leven bracht. De Van Mesdagkliniek zegt donderdag tegenover Crimesite niet te kunnen bevestigen dat het om S. gaat, vanwege de privacy van haar patiënten.

Door Joost van der Wegen

Overgebracht

Eind januari is een tbs-patiënt uit de Van Mesdagkliniek overgebracht naar zijn geboorteland Benin, in West-Afrika. Het lijkt te gaan om Alasam S. Hij is de in 2014 veroordeelde moordenaar van zijn vriendin Renske Hekman, en de Groningse politieman Dick Haveman. Hij was destijds 25 jaar oud.

Ongewenst

De Van Mesdagkliniek schrijft deze week op social media dat de naar zijn thuisland teruggebrachte patiënt een ‘ongewenst verklaarde vreemdeling is, met een niet-Nederlandse nationaliteit. Bij hem is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn Nederlandse verblijfrecht ontnomen.’

De Van Mesdagkliniek geeft via haar perswoordvoerder bij Crimesite aan dat zij niet kan bevestigen of het om Alasam S. gaat, omdat zij geen gegevens over haar patiënten kan delen. Ook naar aanleiding van de uitgebreide informatie die ze zelf op haar website plaatst, wil ze geen bevestiging geven.

In een interview op de Van Mesdag-social media met de zogenaamde transfercoördinator van de kliniek geeft deze aan dat de repatriëring van de patiënt als eindbestemming Benin had. Daar is hij volgens de medewerker opgevangen bij een particuliere psychiatrische kliniek. De man gaf aan hierover uitgebreid overleg met die kliniek te hebben gehad.

Een tante van de tbs’er stuurde ten behoeve van het vertrek naar Benin de verlopen ID-kaart van de man op. Dit was in het geval van S. de laatste horde bij zijn mogelijke terugkeer, gaf de rechtbank eerder aan.

In Benin aangekomen, bezocht de medewerker van de Van Mesdagkliniek de kliniek in dat land: ‘In de kliniek werd hem een kamer toegewezen; ik heb uitgebreid gesproken met de psychiater, maatschappelijk werker en een financiële man. Ik heb hen uitgelegd wat de patiënt van hen nodig had, wat bij hem de aandachtspunten zijn, welke medicijnen hij nodig heeft, etc.’

Baflo

Het lijkt bij deze uitzetting te gaan om de in 1985 geboren Alasam Samarie, afkomstig uit Benin. Hij is in 2014 door de rechter veroordeeld voor doodslag, waarvan Hekman en Haveman het slachtoffer werden. Samarie zou in een psychose hebben verkeerd, nadat zijn aanvraag om een verblijfsvergunning definitief was afgewezen.

Op 13 april 2011 bracht Samarie de 29-jarige Hekman om het leven, door met een brandblusser op haar in te slaan. Even buiten het dorp Baflo wist hij het wapen van de achtervolgende 48-jarige agent Haveman af te pakken, en schoot hij hem hiermee dood. Ook een agente en een omstander raakten gewond. Samarie werd kort daarop aangehouden, na een vuurgevecht.

Psychose

In 2013 kreeg Samarie 28 jaar gevangenisstraf opgelegd door de rechtbank. Het hof bracht dit terug tot zes jaar en tbs, omdat hij bij de moord op Hekman in een psychose zou hebben verkeerd onder invloed van een medicijn, en hij daarom ontoerekeningsvatbaar was. Bij de dood van de agent speelde dit volgens het hof minder een rol.

Voordat hij moordde, was S.’ asielaanvraag definitief afgewezen. Alasam S. verklaarde eerder tegenover de IND dat hij in zijn moederland getuige was geweest van de gewelddadige dood van zijn ouders, in een onsamenhangende verklaring.

Bijzonder aan de zaak was dat de ouders van Hekman in contact bleven met Samarie, en haar vader zelfs een boek met hem schreef over de gebeurtenissen. Ze vergaven hem voor zijn daden, ook omdat ze dachten dat S. de moorden had gepleegd onder invloed van het anti-depressivum paroxetine. Dit zou volgens de vader van Hekman wereldwijd vaker tot fataal gewelddadig gedrag bij gebruikers hebben geleid.

In de laatste uitspraak van de rechtbank in maart vorig jaar, gaf deze aan dat S. terug naar Benin mocht, omdat zijn behandeling het ‘plafond’ had bereikt, en zijn familie bereid was hem op te vangen. S. had inmiddels ook 5,5 jaar van zijn straf uitgezeten. Voorwaarde was dat zijn behandeling in Benin zou worden overgenomen.

Begeleid

Met de kliniek in Benin is volgens de Van Mesdagkliniek afgesproken dat de voormalig tbs’er vier maanden intern zal blijven, dat hij alleen met begeleiding naar buiten mag, en dat dit in fases wordt opgebouwd. In de vier maanden zal voor hem gezocht worden naar een begeleide woonvorm en naar werk.

De medewerker van de Van Mesdagkliniek in het interview: ‘Onze medische dienst zorgde ervoor dat er voor een aantal weken medicatie klaar lag. De dienst terugkeer & vertrek van het ministerie regelde de vlucht en stelde de Koninklijke Marechaussee op de hoogte. Marechaussees verzorgen de veiligheid tijdens de reis. Ook de sociotherapie heeft veel gedaan in de voorbereiding; niet alleen het samen met de patiënt pakken van de koffers, het klaar leggen van de medicatie, maar ook gesprekken voeren met de patiënt over zijn familie, werk dat hij daar zou kunnen doen, etc. ‘

‘Ook zorgen ze ervoor dat hij verzekerd wordt. Stroomt hij uit, dan blijft een maatschappelijk werker bij hem betrokken, zolang dat nodig is. De patiënt heeft zelf al contact gelegd met zijn familie. Na een paar dagen kreeg ik een appje van de patiënt met een foto. Het gaat goed met hem, hij is blij met de kans die hij gekregen heeft.’

Mocht de tbs’er tegen de afspraken in toch terugkeren naar Nederland, dan zal voor hem meteen zijn tbs-maatregel weer ingaan. Wat erop neerkomt, dat hij weer in een gesloten kliniek zal worden opgenomen.