Moordenaar Baflo mag uit tbs, als hij terugkeer naar vaderland

De rechtbank in Groningen heeft besloten de tbs voor Alasam S. te beëindigen. S. bracht in 2011 zijn vriendin en een motoragent om het leven. Hij mag uit de tbs, op voorwaarde dat S. vertrekt naar zijn geboorteland Benin. Dit meldt de rechtbank in Groningen aan Crimesite.

Door Joost van der Wegen

Voorwaarden

De rechtbank Noord-Nederland laat Crimesite weten dat S.’ tbs wel is verlengd met een jaar, maar dat deze zal worden beëindigd op het moment dat de veroordeelde arriveert bij zijn familie in Benin, waar hij vandaan komt. Voorwaarde is ook, dat hij daarna niet terugkeert naar Nederland, aldus woordvoerder Anno Rijpkema.

In het inmiddels ook verschenen vonnis schrijft de rechtbank donderdagmiddag dat S. geen verdere ontwikkeling kan doormaken in zijn behandeling in Nederland, en dat ze het verantwoord vindt als hij naar zijn eigen land terugkeert, als hij daar verder psychisch zal worden begeleid.

Doden

In 2017 sprak de Hoge Raad voor hem een straf van 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging uit, voor het doden van zijn vriendin Renske Hekman met een brandblusser, en politieagent Dick Haveman in Baflo, met zijn eigen pistool.

De rechtbank had S. in eerste instantie 28 jaar opgelegd. De eis van justitie was levenslang.

Maar omdat hij tijdens zijn daden in een angstpsychose verkeerde, bracht het hof de straf terug tot zes jaar, en tbs met dwangverpleging. De dood van Renske kon hem daarom niet worden verweten, de dood van de politieman deels. De Hoge Raad bracht de straf terug tot 5,5 jaar met tbs, vanwege de lange duur van de behandeling van de zaak.

Voordat hij moordde, was S. asielaanvraag definitief afgewezen. Alasam S. verklaarde eerder tegenover de IND dat hij in zijn moederland getuige was geweest van de gewelddadige dood van zijn ouders, in een onsamenhangende verklaring.

Vergeving

Na de daad vergaven de ouders van Renske Hekman hem voor de moord op hun kind. Zij helpen S. nu ook met de terugkeer naar zijn land. Zijn familie weet van zijn komst af. Ook heeft hij al de benodigde papieren om terug te kunnen keren.

Lees hier een reconstructie van de schietpartij in Baflo, in Noord-Groningen, in 2011.